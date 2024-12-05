شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: نقوم بخط دفاعى متكامل على الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول الركن قيس المحمداوى، اليوم الخميس، عن عمل أمنى لإنشاء خط دفاعى متكامل على الحدود مع سوريا.



وقال المحمداوى - فى تصريح وزعته خلية الإعلام الأمنى العراقي، وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)-: إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة برفع الجاهزية فى مواجهة التحديات، تم إجراء مناورة على انفتاح القطاعات، مشيرا إلى أن هناك جولة ميدانية تفصيلية بحضور رئيس أركان الجيش وقائد الجيش وحرس الحدود على الخط الحدودى العراقى السورى وصولاً إلى المثلث الحدودى مع سوريا والأردن.



وأضاف "قطاعاتنا ومنذ 3 سنوات نفذت عملاً كبيراً على الحدود سواء فى تأمين الحدود وبناء التحصينات ونصب الكاميرات وتعزيز القطاعات"، مشيرا إلى أن الوضع فى سوريا مؤلم جداً وهى ساحة عمليات مؤثرة على مستوى السياسة والأمن والاقتصاد على الساحة العراقية، ما يتطلب عملاً كبيراً ودؤوبا.

وأوضح "كانت هنالك رؤية لحركة قطاعات كبيرة على الحدود"، لافتا إلى أن هناك عملا كبيرا برؤية استراتيجية لإنشاء خط دفاعى عراقى متكامل خلف قوات الحدود على الحدود مع سوريا وهى أعمال احترازية.



وطمأن المحمداوى الشعب العراقي، بأن الوضع على الحدود آمن وأن القطاعات العراقية تنتشر بشكل كبير، موضحا أن الوضع الحالى لن يسمح بتكرار سيناريو 2014.