شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد ضرورة إنهاء حرب غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ضرورة إنهاء الحرب فى غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده بلينكن، اليوم /الخميس/، مع وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر فى مالطا، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ونشره الموقع الرسمى للوزارة.



ووفقًا لميلر، شدد بلينكن خلال اجتماعه مع ساعر، على ضرورة إنهاء حرب غزة وإعادة جميع الرهائن وإرساء مسار لفترة ما بعد الصراع يوفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.



كما أكد بلينكن، أن إسرائيل يجب أن تبذل المزيد من الجهود لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية فى جميع أنحاء غزة.



وناقش الوزيران كذلك وقف الأعمال العدائية فى لبنان، وأهمية ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.