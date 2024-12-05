شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: انسحاب إسرائيل من أراضينا خطوة أساسية للهدوء والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، ضرورة إظهار الحدود فى جنوب لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضى اللبنانية كافة التى تحتلها، كخطوة أساسية فى سبيل التوصّل إلى هدوء واستقرار مستدامَين على الحدود.



جاء ذلك خلال لقاء "بوحبيب" مع سفير استراليا فى لبنان أندرو بارنز، حيث بحث معه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضى اللبنانية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.



وأعرب وزير الخارجية اللبنانى عن أمله فى أن تبدأ لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار عملها قريبا لتضع حدا لخروقات إسرائيل.



بدوره، نقل بارنز لوزير الخارجية اللبنانى ترحيب الحكومة الأسترالية بوقف إطلاق النار الذى تمّ التوصل إليه، مشددا على أهمية الجالية اللبنانية فى أستراليا ودعمها للقضايا اللبنانية.



كما بحث وزير الخارجية اللبنانى مع سفيرة كندا فى لبنان ستيفانى ماكولوم، تطورات الأوضاع فى لبنان بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.



ودعا "بوحبيب"، كندا والدول الصديقة دعم جهود الحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار، وتعزيز الدعم للجيش اللبنانى ومؤسسات الدولة اللبنانية ليتمكنوا من الاضطلاع بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم فى المرحلة المقبلة.



من جهتها، أكدت ماكولوم دعم كندا الثابت للجيش اللبنانى وللقوى الأمنية اللبنانية، مشددة على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.



ومن ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان الجنرال الأمريكى جاسبر جيفيرز والوفد العسكرى المرافق، الأوضاع العامة لا سيما الميدانية منها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ومهام اللجنة.