الخليج اليوم .. قرقاش: أولوية الإمارات في مواجهة اضطرابات السياسة العربية هي الخروج من دائرة العنف والتطرف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن أولوية الإمارات في مواجهة اضطرابات السياسة العربية هي الخروج من دائرة العنف والتطرف والفوضى فهي درب الهلاك، وذلك عبر الحوار والحكمة والعقل.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس: "أولوية الإمارات في مواجهة اضطرابات السياسة العربية هي الخروج من دائرة العنف والتطرف والفوضى فهي درب الهلاك، وذلك عبر الحوار والحكمة والعقل".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش "لنحصن سيادة عالمنا العربي برفض التدخل في شؤونه، حفاظًا على شعوبنا ومستقبل أبنائنا".