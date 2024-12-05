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استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على شمال قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 36 شهيدًا.

بحث مستمر عن المفقودين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها انتشلت 15 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء، من تحت ركام منزل قصفته طائرات الاحتلال في بيت لاهيا، مؤكدة وجود مفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف، كما لفتت الانتباه إلى أن أكثر من 650 شهيدًا لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض وشوارع جباليا وبيت لاهيا، بسبب كثافة القصف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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