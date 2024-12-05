شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى سورى: الدفاع الجوى يتصدى لطيران معاد فى أجواء دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر عسكرى سورى أن الدفاع الجوى يتصدى لطيران معاد فى أجواء دمشق.

وقال المصدر - وفقا للتليفزيون السورى - "إن وسائط دفعانا الجوي تصدت لطيران معاد مسير في أجواء مدينة دمشق وتم إسقاط طائرتين دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية"، مشيرا إلى أن الأصوات التي سمعت بمحيط دمشق هى من عملية التصدي لمسيرات المعادية.

فى وقت سابق، أكد مصدر عسكري سوري، أن القوات السورية في ريف حماة، تخوض معارك عنيفة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وذكر المصدر العسكري وفقا للتليفزيون السوري اليوم الخميس، أن المجموعات الإرهابية تحاول بشتى الوسائل، إرهاب وترويع أهالي حماة من خلال نشر أخبار كاذبة عن دخولهم إلى المدينة، موضحا أن جميع الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام التابعة للإرهابيين عارية عن الصحة.

وأوضح أن وحدات الجيش السورى صدت كل محاولات المجموعات الإرهابية للدخول إلى حماة من اتجاه المزارب، مؤكدا أن جميع مداخل المدينة آمنة.