شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشارك فى ختام دورة تدريبية لصالح مجموعة من دبلوماسيى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، في حفل الختام الذي عقد بمقر الأمانة العامة بمناسبة انتهاء الدورة التدريبية التي نفذتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لصالح مجموعة من دبلوماسي الصف الثاني بوزارة الخارجية بدولة الكويت، حيث قام بتسليمهم شهادات مشاركتهم في الدورة التدريبة التي امتدت خلال الفترة 1-5 ديسمبر الجاري، وتضمنت عدد كبير من المحاور بداية من نشأت الجامعة، وعلاقتها بدولة الكويت ودورها في مسيرة العمل العربي المشترك، كما تضمنت الدورة موضوعات توضح نشاط الجامعة وتعكس جهود مختلف الإدارات بها سواء سياسية أو اجتماعية واقتصادية.

وصرح الوزير المفوض جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط قد اطلع على نتائج الدورة التدريبية وأشاد بالمستوى العالي الذي يتميز به الدبلوماسي الكويتي والانضباط الذي لمسه منهم خلال مشاركتهم أعمال الدورة خلال الأيام الماضية.

وقد حضر حفل الختام كل من السفير طلال المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت بجامعة الدول العربية، والسفير محمد العجيري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية.



