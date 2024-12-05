شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران السورى الروسى يحقق خسائر فى صفوف الإرهابيين بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عسكرى سورى، تحقيق إصابات مباشرة فى صفوف الإرهابيين ومقتل وجرح العشرات منهم بريف حماة، وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم، جراء استهداف الطيران السورى الروسى وقوات المدفعية والصواريخ لتجمعات الإرهابيين فى أماكن وجودهم ومحاور تحركهم.

وذكر المصدر العسكري وفقا لما أورده التليفزيون السوري اليوم الخميس، أن الطيران الحربي السوري الروسي وحوامات الدعم الناري، تدمر أعدادا كبيرة من آليات الإرهابيين فى ريف حماة الشمالى، مشيرا إلى أنه تم القضاء على عشرات الإرهابيين بريف حماة الشمالي وتعزيز خطوط القوات المدافعة على ذلك الاتجاه.

وكان مصدر عسكري قد أعلن أن جميع مداخل حماة آمنة، وتصدت وحدات الجيش السورى لكل محاولات المجموعات الإرهابية للدخول إلى حماة من اتجاه المزارب.

