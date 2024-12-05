الخليج اليوم .. "نحييكم في بلدكم الثاني".. الملك تشارلز الثالث يرحب بأمير قطر بالعربية (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحب ملك بريطانيا تشارلز الثالث باللغة العربية بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل في زيارة رسمية إلى بريطانيا.

وخاطب الملك تشارلز الأمير باللغة العربية قبل أن ينتقل إلى اللغة الإنجليزية لتسليط الضوء على العلاقة الخاصة بين البلدين.

وقال الملك بالعربية: "السلام عليكم.. حياكم في المملكة المتحدة بلدكم الثاني"، ثم انتقل إلى الإنجليزية وقال: "تفتخر المملكة المتحدة بكونها أقدم صديق لقطر في العالم الغربي".

وأضاف: "لدينا رابطة خاصة مبنية على الاحترام المتبادل والتي صمدت أمام اختبار الزمن".

وشدد الملك تشارلز في خطابه على الروابط الشخصية القوية التي تربط الأمير بالمملكة المتحدة من خلال تعليمه وزياراته المتكررة، واصفا المملكة المتحدة بأنها "وطنه الثاني".

كما سلط الضوء على الصداقة الفريدة التي تعود إلى 160 عاما بين البلدين، والمبنية على الاحترام المتبادل والتعاون.

كما أشاد بمساهمات قطر العالمية، بما في ذلك دعمها خلال عمليات الإجلاء في أفغانستان، ووباء كوفيد-19، وجهود الوساطة من أجل السلام.

كما سلط الضوء على القيم الأخلاقية المتجذرة في القرآن والكتاب المقدس، مؤكدين التزامهما بالسلام والعدالة وإنقاذ الأرواح.