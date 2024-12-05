شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينين فى قصف للإحتلال الاسرائيلى منزلا فى مخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 3 مواطنين وأصيب أخرون بجروح، اليوم الخميس، فى قصف للإحتلال الإسرائيلى منزلا فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم بأن غارة لجيش الاحتلال استهدفت منزلا بالمخيم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها اتجاه محيط منطقة تل الهوى، ومنطقتي الميناء وأنصار بمدينة غزة، فيما أطلق الاحتلال بشكل متقطع نحو شرقي مخيم المغازي وسط القطاع كما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها على وسط وشرقي مدينة رفح، وشرقي بلدة خزاعة والفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بلدة كفر دان غرب جنين.. وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت محلا للأسمدة الزراعية فيها، فيما نشرت عددا من آلياتها العسكرية في شوارع البلدة.

كما نقلت "وفا" عن مصاد أمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربي، كما اقتحمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر، واعتقلت 9 أشخاص و داهمت مدينة قلقيلية، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين، مضيفة أنها اقتحمت المدينة، وانتشرت بعدة أحياء منها "حي القرعان، وكفار سابا، وصوفين"، كما شرعت بتفتيش منازل عدد من المواطنين و أنه خلال اقتحامها المدينة، أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، دون التبليغ عن اعتقالات أو إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,532 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,538 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.