شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لم تصل أى مواد غذائية لشمال قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، عن عدم وصول أي مواد غذائية إلى شمال قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوما، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أكد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن حرب إسرائيل في قطاع غزة تشكل جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وهو أول تحديد من هذا القبيل من قبل منظمة حقوق إنسان كبرى في الصراع المستمر منذ 14 شهرًا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووجد التقرير المكون من 32 صفحة والذي يبحث في الأحداث في غزة بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، والذي نُشر يوم الخميس، أن إسرائيل "بوقاحة وباستمرار وبإفلات تام من العقاب ... أطلقت الجحيم" على سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن "الجرائم الفظيعة" التي ارتكبتها حماس ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023، والتي أشعلت فتيل الحرب، "لا تبرر الإبادة الجماعية".

وقال التقرير إن إسرائيل "ارتكبت أفعالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي القتل، والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي" "بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين" في المنطقة.