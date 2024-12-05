شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى للشؤون الانسانية: مستوى مهول من الدمار فى لبنان وتم تدمير قرى كاملة والان مع تفاصيل الخبر

قال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا إن "مستوى مهولا من الدمار"، حيث تم تدمير قرى بأكملها، وأصبحت المستشفيات خارجة عن العمل، والبنية التحتية للمياه مدمرة بشدة، والوصول إلى التعليم محدود، وهو ما يعكس الظروف في جميع أنحاء البلاد، جاء ذلك في بيان عقب زيارة له إلى محافظتي النبطية وجنوب لبنان برفقة ممثلين عن الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية والشركاء الإنسانيين.

وقال المسؤول الأممي إن وقف إطلاق النار يشكل "فرصة ضرورية للتهدئة"، إلا أنه لا يزال هشا، معربا عن مخاوف جدية بشأن الانتهاكات والتوترات المستمرة على طول الحدود لافتا الي إن المشاركة الدولية المستمرة والمراقبة الصارمة ستلعبان "دورا ضروريا في إرساء الاستقرار خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة على 60 يوما، وضمان حماية المدنيين".

وعبر عن شعوره بالأسى "لفداحة الخسائر في الأرواح، بمن في ذلك العاملون في الخطوط الأمامية وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة"، بالإضافة إلى مقدّمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين، وخص بالذكر أفراد إدارة مخاطر الكوارث العاملين في النبطية. وقال: "إن تضحياتهم تؤكد الحاجة الملحة إلى ظروف أكثر أمنا وحماية المدنيين والجهات الإنسانية الفاعلة".

وتشير تقديرات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى بدء عودة حوالي 600 ألف نازح إلى ديارهم، وجهة نحو ثلثيهم هي محافظتا الجنوب والنبطية، على الرغم من التحديات الملحوظة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة وشركاءها يدعمون الجهود التي تقودها الحكومة في إدارة عودة الناس إلى ديارهم والتعافي، "بما في ذلك توفير الغذاء والمياه والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة في استعادة الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها".