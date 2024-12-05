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الخليج اليوم .. الكويت.. سحب الجنسية من 2162 حالة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2162 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

 

وعقدت الهيئة اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

 

 

يذكر أن الحكومة الكويتية قد سحبت الجنسية من أكثر من 5000 شخص خلال الأشهر الماضية، معظمهم من زوجات الكويتيين.

 

 

 

 

كما تم سحب الجنسية الكويتية من فنانين على رأسهم المطربة نوال الكويتية و الممثل داوود حسين اللذان حصلا عليها على بند الأعمال الجليلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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