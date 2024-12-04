شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.

في السياق، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، باستشهاد أسير من مخيم نور شمس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا قرب شارع النفق شرق مدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك عشرون مصابا جراء قصف استهدف منطقة النفق بمدينة غزة شمالي القطاع، إضافة إلى 10 شهداء.