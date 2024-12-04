شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: حزب الله فقد نصف مخزون أسلحته وآلاف المقاتلين خلال صراعه مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة أنباء رويترز عن مصادر أمريكية مطلعة، أن حزب الله سيحاول إعادة بناء قواته لتشكل تهديدا على المدى البعيد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت رويترز عن مصادر أمريكية مطلعة، إن قدرات حزب الله العسكرية تراجعت بشدة بسبب الضربات الإسرائيلية، لافتة إلى أن حزب الله فقد نصف مخزون أسلحته وآلاف المقاتلين خلال صراعه مع إسرائيل.

وأضافت رويترز عن تقديرات استخباراتية أمريكية، أن حزب الله يسعى لإعادة التسلح من خلال مصادر محلية أو تهريب مواد عبر سوريا، لاسيما وأنه قام بتجنيد عناصر جديدة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية.