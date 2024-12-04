شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسان تنال ثقة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسان، مساء اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب عقب مناقشات لبيانها على مدار٤ أيام.



وأنهى 129 نائبًا مناقشة البيان الوزراي لحكومة رئيس حسان، فيما رد رئيس الوزراء الأردني عقب انتهاء النواب من ردهم على البيان الوزاري للحكومة، قائلاً إن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيًا مفصلاً لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري مطلع الشهر المقبل.



وأضاف حسان: "لا نعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع الإيفاء به"، مشيرًا إلى رغبة حكومته بتبني ما يمكن تنفيذه من المداخلات النيابية بالشأن الاقتصادي.

وكشف أن حكومته ستعمل على متابعة جميع الملاحظات التي طرحت في مناقشات النواب للبيان الوزاري، قائلاً: "في هذه الحكومة نفعل ما نقول".



وأشار إلى أن هناك مشاريع وبرامج مهمة لم نذكرها في البيان الوزاري لأننا نعمل على تقييمها ودراسة قدرتنا على تنفيذها، مؤكدًا أن مسارات التحديث الثلاثة تعد الإطار الشامل لبرنامج الحكومة وهي أساس وركيزة البيان الوزاري وجزء لا يتجزأ منه.



ولفت حسان إلى أن التشريعات المتعلقة بالأسرة لم تتأثر إطلاقا بأي اتفاقيات، مشيرًا إلى أن طاقمه الوزاري، تم اختياره على مدى كفاءاتهم وقدراتهم وجزء كبير منهم ساهم بوضع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي ومؤمنون فيها، مؤكدًا أن الوزراء الحزبيين تم اختيارهم لكفاءاتهم وليس لتمثيلهم الحزبي.



وأشار حسان، خلال حديثه، إلى أن الأردن لم ولن يكون دولة تعسفية، مؤكدًا أنه سيعمل من أجل تنفيذ رؤية وتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.



وعقب انتهاء التصويت على ثقة مجلس النواب الأردني، قدم حسان الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس النواب سواء من صوت لصالح الحكومة أو ضدها أو متنع عن التصويت، مؤكدًا أن الحكومة ستعامل مع الجميع من أجل تحقيق طموحات الشعب الأردني.