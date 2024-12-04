شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على التراث التاريخى الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الشئون الاجتماعية- ادارة الثقافة) الاجتماع الثامن للجنة الدولية للحفاظ على التراث التاريخى الانسانى، تحت عنوان "توثيق ورقمنة التراث الثقافى العربى".

واستعرضت اللجنة الجهود العربية والدولية لتوثيق التراث العربي، و إعداد "موسوعة التراث الثقافى العربى"، و ببلوغرافيا عن كل ما كتب عن تراث فلسطين.

وعقدت اللجنة اعمالها في ضوء توجيهات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وتنفيذا لتوصيات يوم التراث الثقافي العربي لعام 2024 والذي عقد بعنوان حماية تراث فلسطين، وذلك تضامنا مع ما يحدث في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 من تدمير وطمث وانتهاك للتراث والقطاع الثقافي على وجه العموم من الاحتلال الغاشم بأبشع صوره .

وشارك في أعمال اللجنة ممثلون من وزارة الثقافة بدولة فلسطين، والبرلمان العربي، ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومعهد المخطوطات العربية، ومكتبة الإسكندرية، والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية –قطاع الشئون الاجتماعية، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة.