الخليج اليوم .. كندا تدرج جماعة الحوثيين على قائمة الكيانات الإرهابية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدرجت كندا، جماعة الحوثيين "المتمردة" في اليمن، على قائمة الكيانات الإرهابية، لارتباطها الوثيق مع كيانات مدرجة في القائمة، ومساهمتها في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وممرات التجارة الدولية البحرية.

وقال وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي؛ دومينيك ليبلانك، إن حكومة بلاده "أدرجت جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي".

وفق بيان صحافي صادر عن الحكومة الكندية، الاثنين، فإن "جماعة الحوثيين، وهي جماعة مسلحة تشن تمرداً في اليمن منذ عام 2014 سعياً للإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ساهمت في الاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال العديد من الهجمات التي تستهدف السفن المدنية والبحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الأخرى، وكذلك ضد إسرائيل، كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وحزب الله، وهما كيانان إرهابيان مدرجان في كندا".

وأضاف البيان أن جماعة الحوثيين تنطبق عليها تعريف "الجماعة الإرهابية" بموجب القانون الجنائي الكندي، الذي يحظر بعض الإجراءات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب والسفر والتجنيد.

وأوضح ليبلانك أن "إضافة الحوثيين إلى قائمة الكيانات الإرهابية اليوم يُساهم في جهودنا لمكافحة الإرهاب عالميا، ومواءمة كندا مع حلفائنا، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي ومواجهة التهديدات التي تستهدف كندا ومواطنيها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".