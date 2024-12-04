شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حماة: جميع الجهات الحكومية بالمحافظة تعمل كالمعتاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ حماة المهندس كمال برمو أن جميع الجهات الحكومية بالمحافظة تعمل كالمعتاد والحركة طبيعية جدا وكل الأمور على ما يرام.

وقال المهندس برمو - وفقا للتلفزيون السوري - "إن المحافظة آمنة تماما وتتوافر بها كل السلع التموينية والمواد الغذائية ، كما أن المخابز تعمل على مدار الـ 24 ساعة"، داعيا المواطنين إلى عدم تصديق ما يشاع من أخبار مضللة وكاذبة حول محافظة حماة.

وأضاف أن القوات المسلحة تتعامل مع القوات الإرهابية بالريف الشمالي لحماة وقريبا ستكون المحافظة خالية من الإرهاب تماما.

وبالنسبة للوافدين إلى المحافظة ـ أوضح أنه تم التعامل مع هذا الموضوع بالتنسيق مع شركائنا في العمل الإنساني والمنظمات والمجتمع المدني والهلال الأحمر بالمحافظة وتم تأمين مراكز إيواء وتوفير المواد الأساسية للوافدين.