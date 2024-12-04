شكرا لقرائتكم خبر عن 321 انتهاكا نفذها الاحتلال الاسرائيلى فى بلدات وقرى سلفيت الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلى 321 انتهاكا فى بلدات وقرى محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، خلال الشهر الماضى.

وأوضح محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، في تقرير، رصد مجمل الانتهاكات خلال الشهر الماضي، أن الاعتداءات تركزت في عمليات التخريب لأشجار الزيتون المعمرة، حيث تم رصد تقطيع وتكسير 270 شجرة في ديراستيا، وياسوف ، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وفيما يتعلق بعمليات الاقتحام، يواصل جيش الاحتلال اقتحامه لقرى وبلدات المحافظة والتنكيل بالمواطنين تحت حجج واهية، حيث رصد التقرير 125 عملية اقتحام، ومداهمة 18 منزلا عاثوا فيها خرابا، واعتقال واحتجاز 21 مواطنا.

ورصد التقرير 51 اعتداء نفذها الاحتلال ومستعمروه في مناطق مختلفة، كما نفذوا 18 عملية استيلاء وسرقة معدات في مناطق مختلفة بحجج العمل بمناطق مصنفة "ج"، وتخريب 6 ممتلكات.

وفي ملف الحواجز، بين أن إغلاق مداخل البلدات ونصب الحواجز استخدمها الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين وعزل المناطق عن بعضها، ومنعهم من حرية التنقل، حيث رصد التقرير 21 عملية اغلاق، و43 حاجزا موزعا على معظم المناطق بالمحافظة.

وأوضح، أن عمليات الاستيلاء على الأراضي متواصلة، تتمثل في الأوامر العسكرية للاستيلاء على المزيد منها، حيث أصدرت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي إخطارين بالاستيلاء على مساحة 554 دونما من أراضي مواطني ياسوف، ومردا، وكفل حارس، وكفر الديك.

كما رصد التقرير هدم 3 منازل ومنشأتين في دير بلوط، والزاوية، وعملية تجريف بواقع دونمين من أراضي المواطنين في سرطة.