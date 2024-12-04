شكرا لقرائتكم خبر عن الثاني خلال شهر.. زلزال بقوة 4.86 درجة يضرب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مصر اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.86 درجة على مقياس ريختر على بعد 502 كم شمال دمياط.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت في الساعة 11 و9 دقائق صباح اليوم هزة أرضية بقوة 4.86 درجة شمال دمياط.



وقال القائم بأعمال رئيس المعهد، الدكتور طه توفيق رابح، في بيان أصدره اليوم، إنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد إليه بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 94ر35 درجة شمالا، وخط الطول 76ر31 درجة شرقا، وعلى عمق 8ر48 كم.



زلزال شرم الشيخ

ويأتي هذا الزلزال بعد حوالي شهر من هزة أرضية ضربت مدينة شرم الشيخ، إذ أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان له يوم 31 أكتوبر الماضي، أن محطات رصد الزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.25 درجة على مقياس ريختر شمال شرق شرم الشيخ.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت على بُعد 12 كيلومترًا شمال شرق شرم الشيخ، وذلك في تمام الساعة 7:34 صباحًا.

زلزال اليوم

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم، إقليم لوس لاغوس الواقع غرب تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 608.8 كلم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.