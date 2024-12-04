شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المغربى ونظيره الأوروبى يتفقان على خارطة طريق لإعادة إحياء العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في بروكسل، على خارطة طريق لإعادة إحياء العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي.



وقال العلمي، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عقب مباحثاته مع ميتسولا، إنه" تم تدارس عدة مواضيع والاتفاق على تحديد خارطة طريق ومنهجية عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي إلى وضعه الطبيعي، وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات".



وأكد العلمي، الذي يقوم بزيارة للمؤسسة التشريعية الأوروبية بدعوة من رئيسة البرلمان الأوروبي، الرغبة، التي عبرت عنها ميتسولا، في إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وذلك بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة وإعادة هيكلة البرلمان الأوروبي.



وشدد على ضرورة احترام "الشروط المغربية" التي من شأنها ضمان علاقات أفضل بين المؤسستين التشريعيتين ، في إطار من الاحترام المتبادل.



وأضاف أن ميتسولا أبرزت المكانة التي يحتلها المغرب في الجوار الأوروبي، بفضل استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنجازاته العديدة في مختلف المجالات، وسياسته الخارجية.