شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سنبذل كل الجهود للحفاظ على أمن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانى، إن العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا.

وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنها وأمن سوريا.

وأوضح أن العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، الذي تعمّد قصف مواقع للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الإرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سوريا، فضلاً عن كون تلك التنظيمات لم يكن لها أي موقف داعم للشعب الفلسطيني، أو أي إدانة واضحة للعدوان على غزة.