شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد شخص في غارة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطن لبنانى، الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية على بلدة شبعا في محافظة النبطية، فيما سقطت قذيفة مدفعية على سهل مرجعيون.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة شبعا، ما أدى إلى سقوط شهيد.

وفي مرجعيون، سقطت قذيفة مدفعية على سهل مرجعيون منطقة تل مرجعيون خلف محطة التكرير، كما توغلت دبابة ميركافا إسرائيلية من مثلث تل نحاس باتجاه المثلث الفاصل بين ديرميماس - برج الملوك- كفركلا، وتوقفت على مسافة لا تقل عن 200 متر قرب حاجز للجيش اللبناني المتمركز في بلدة برج الملوك.