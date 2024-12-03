شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى: مقتل 200 مسلح بينهم مجموعات من جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش السورى، مقتل 200 مسلح بينهم مجموعات من جنسيات أجنبية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وقال الجيش السورى، إنه دمر وأسقط أكثر من عشرين طائرة مسيرة إطلاقها المسلحون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، مشيرا إلى أنه يخوض معارك عنيفة على محاور ريف حماة الشمالى.

وأرسل الجيش السورى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف حماة الشمالى للتصدى للمجموعات المسلحة.