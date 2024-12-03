شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: أوضاع مزرية لمعتقلى "ريمون" خاصة المرضى والقدامى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن أوضاع المعتقلين فى معتقل "ريمون"، بلغت أوضاعا مزرية خاصة المرضى والقدامى.

وقالت الهيئة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن إدارة المعتقل تعمدت انتهاج أسلوب التفتيشات المستمرة والقمع اليومي لغرف المعتقلين، بهدف التضييق عليهم وتعذيبهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأفاد محامي الهيئة، بأن المعتقلين المرضى والقدامى يعانون أوضاعا مزرية داخل سجون الاحتلال، مبينا أن المعتقل ناهض الأقرع يعاني قهر السجان وسوء المعاملة والإذلال، وما يزيد وضعه سوءا أنه مبتور القدمين وعلى كرسي متحرك، وقد استولى السجانون على كرسيه المتحرك مؤخرا.

وأشار إلى أن الأسير الأقرع من قطاع غزة وهو معتقل منذ 17 عاما ويأخذ يوميا 14 حبة دواء، وبسبب كمية الدواء الكبيرة التي يتناولها يوميا يحتاج إلى دواء معدة، وتمتنع إدارة المعتقل منذ 8 أشهر عن إعطائه إياه.