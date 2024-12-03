شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن ورئيس الإمارات يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لمنع توسع الصراع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية تكثيف الجهود لمنع توسع الصراع بالمنطقة، بما يحفظ أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عاهل الأردن ورئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، لبحث والعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

وأكد عاهل الأردن ورئيس الإمارات - خلال المباحثات، وفقًا لبيان الديوان الملكي اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.

من جانبه..شدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة التوصل لوقف فوري للحرب على غزة، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان، والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها، مؤكدًا ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات لمختلف مناطق القطاع..مهنئًا الشيخ محمد بن زايد؛ بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.