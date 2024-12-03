شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف الاحتلال الإسرائيلى أنحاء متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فى قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شارع بيت لاهيا العام شمال القطاع، أثناء ذهابهم لتفقد منازلهم.

وأوضحت الوكالة، أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مبنى سكنيا من 4 طوابق جنوب مدينة غزة، وسط مناشدات بضرورة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأشارت إلى استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال بلدة النصر شمال شرق رفح جنوبا.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، أوامر إخلاء لمناطق في القرارة شمال خان يونس، وهي: أبو العجين، أبو هولي، المطاحن، وشمال القرارة.

وخلفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.