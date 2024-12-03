شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ضرورة التوصل لاتفاق ينهي الحرب بغزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الوضع في قطاع غزة وملف إعادة الرهائن، فضلا عن المستجدات في لبنان.

وشدد بلينكن - خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن - على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما بحث الطرفان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في بيان صحفي - إن بلينكن واصل مع الوزير الإسرائيلي المناقشات حول كيفية رسم "مسار للمضي قدمًا في فترة ما بعد الصراع يوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار"؛ وهو ما أكد الوزير أنه أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل.

وناقش الوزيران، أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخرًا في لبنان للسماح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم والبقاء هناك على المدى الطويل.