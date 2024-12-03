شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وبريطانيا تبحثان التطورات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، خلال لقائها الاثنين، مع أناليز دودز، وزيرة شؤون التنمية الدولية في المملكة المتحدة، على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في المجال التنموي.



كما بحث الجانبان، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأوضاع الإنسانية في السودان.