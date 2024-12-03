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الخليج اليوم .. مقاتلات سعودية ترافق طائرة الرئيس الفرنسي بعد وصولها أجواء السعودية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أحاطت مجموعة من طائرات القوات الجوية الملكية الطائرة الرئاسية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ دخولها في أجواء السعودية حتى وصولها مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

 

 

وعقد ، الأمير ، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعاً مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فيما أفاد مراسل "العربية" بإن جدول أعمال زيارة الدولة يتضمن إجراء محادثات موسعة بشأن العلاقات السياسية، والثنائية بين البلدين، والتركيز على جوانب اقتصادية وثقافية وبيئية، فيما يزور الرئيس الفرنسي أيضاً مشروع قطار الرياض، وبعدئذ من المقرر طبقاً لجدول أعماله السفر إلى محافظة العلا يوم الأربعاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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