شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق والمنامة تبحثان التطورات الراهنة في شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، التطورات الراهنة في شمال سوريا.



واستعرض صباغ - خلال الاتصال- طبيعة ونطاق الهجوم الإرهابي على حلب وإدلب، والذي شارك فيه أعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب الذين رصدتهم بوضوح منصات الإعلام المختلفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأكد صباغ مواصلة سوريا في التصدي للإرهاب بكل شدة وحزم، وحماية مواطنيها وبسط سلطة الدولة وسيادة القانون، واستعادة الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد كافة.



وبدوره، أكد الزياني موقف البحرين الثابت في الحرص على أمن سوريا، ورفضها لكل ما يهدد استقرارها ووحدة وسلامة أراضيها.