شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء البحرينى يؤكد دعم جهود تعزيز العمل الخليجى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء البحريني دعم بلاده للجهود المبذولة في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعود بالنفع والخير على الدول الخليجية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، الإثنين، برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث رحب المجلس بنتائج اجتماع الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بالكويت، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأشار المجلس إلى أهمية لقاء ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، منوها بعمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترتكز على جذور راسخة ومتينة جسّدتها المواقف المشتركة عبر مختلف المحطات التاريخية.