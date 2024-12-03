شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد 9 أشخاص فى غارتين إسرائيليتين جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 9 أشخاص على الأقل استشهدوا مساء الإثنين بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتين في جنوب لبنان، في حصيلة قتلى هي الأفدح من جراء هجمات منذ دخول هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، قالت الوزارة في بيان إنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح"، بينما "أدّت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح" في حصيلة أولية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، ليل الإثنين، أنه يضرب أهدافا اعتبرها "إرهابية" في لبنان، في تجديد لغاراته التي شنها على مناطق جنوبي لبنان في وقت سابق من اليوم ذاته.

وأكدت سكاي نيوز عربية، أن الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات على بلدات ومناطق جنوبي لبنان.

وشملت الغارات الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي جباع وحومين، ومجرى نهر الليطاني، ومرتفعات الريحان، ومنطقة جبل صافي.

وكانت إسرائيل شنت غارتين جويتين على بلدة يارون ومنطقة وادي برغز وقصفا مدفعيا على أطراف شبعا وراشيا الفخار، جنوبي لبنان، في وقت سابق من الإثنين.