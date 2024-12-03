شكرا لقرائتكم خبر عن قلق عميق من فرار السوريين إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع والان نبدء بالتفاصيل

تداعيات الحرب في سوريا

السيطرة على حلب

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وضع حد للقتال الدائر في سوريا.وأضاف: "إننا نراقب هذه التطورات من كثب، ونشعر بقلق عميق بشأن أمن المدنيين وسبل عيشهم".وأضاف "نحث كل الجماعات المسلحة على احترام القانون الدولي الإنساني في كل الظروف".هذا وتشعر بروكسل بالقلق من أن يتسبب تصاعد القتال في سوريا إلى فرار المزيد من الأشخاص من الصراع ووصولهم إلى الاتحاد.وكان الاتحاد الأوروبي يعمل مؤخرًا على إعادة المزيد من الأشخاص إلى سوريا في المستقبل، وكان يدرس تعيين مبعوث خاص جديد للتكتل.كانت سيطرت فصائل مسلحة على "غالبية مدينة حلب" في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت الماضي.جاء هذا بعد يومين على بدء هجوم مباغت ضدّ الجيش السوري أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.وشنّت طائرات حربية روسية غارات ليلًا على أحياء المدينة للمرة الأولى منذ العام 2016.