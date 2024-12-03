شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد المغرب يستضيف المؤتمر الدولى حول الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة محمد الخامس والجامعة الدولية المغربيتين النسخة الثانية من "المؤتمر الدولي حول الهيدروجين الأخضر" في العاصمة المغربية الرباط، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري تحت شعار "نحو نظام بيئي للهيدروجين الأخضر".



وأفادت الجامعة - في بيان- أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الشخصيات الفاعلة في المجال من عارضين وخبراء ومتخصصين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وستتم مناقشة السبل والآليات الممكنة لتطوير ودمج الهيدروجين الأخضر في مختلف التطبيقات والمجالات على المستويين المحلي والدولي مثل التخزين الصلب للهيدروجين وإنتاج الأمونيا الخضراء.



وأضافت أن المؤتمر يعد منصة حوار شاملة مع مختلف الأطراف تأكيدًا على أن هذا المجال ليس حكرًا على المختصين والتقنيين فقط، بل هو قضية تهم البشرية جمعاء.