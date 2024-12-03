شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تدرج "الحوثيين" ضمن قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت الحكومة الكندية جماعة "الحوثيين" على قائمتها الرسمية للكيانات الإرهابية.

وقال وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي دومينيك لوبلانك - في بيان - إن حكومة بلاده أدرجت جماعة "الحوثيين" ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي الكندي.

وأضاف لوبلانك أن "أعمال التطرف العنيف ليس لها مكان في العالم، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الأنشطة على المستوى الدولي ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها كندا ومواطنيها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".

وحسب البيان، فإنه بإضافة "الحوثيين"، أصبح عدد الكيانات الإرهابية المدرجة ضمن قانون العقوبات في كندا 79 كياناً.

وتابع لوبلانك أنه من المهم ملاحظة أن هناك تمييزًا بين الحركة السياسية المسلحة التي يُشار إليها غالبًا باسم "الحوثيين"، والجماعة العرقية في اليمن التي تحمل الاسم نفسه، والتي ليست هدفًا لهذه القائمة.