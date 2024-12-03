شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الـ12 الإسرائيلية تنشر استنتاجات تحقيق الاحتلال بشأن 7 أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت القناة الـ12 الإسرائيلية استنتاجات لجنة تحقيق شكلها جيش الاحتلا الإسرائيلي بشأن الإخفاق في مواجهة هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وفي ما يلي أبرز تلك الاستنتاجات، أن قيادة الجنوب كان لديها مفهوم خطأ بشأن إمكانات الدفاع، وهذا المفهوم الخطأ شكل استجابة غير مناسبة للتهديدات.

وأشارت التحقيقات إلى أن قيادة الجنوب قدرت أن خطة حماس غير منطقية ولم تتحرك رغم تحذيرات مسبقة، وأن هناك ثقة فى المنظومة العسكرية بأن الجدار الأمني على حدود غزة لا يمكن اقتحامه، بجانب الاعتماد الكبير على وسائل تكنولوجية على حدود غزة سقطت واحدة تلو أخرى.

وأشارت الاستنتاجات إلى، تقليص القوات الأمنية على حدود غزة كان سببا في التفوق العددي لحماس.

ووفق القناة، سيعرض التحقيق على رئيس الأركان بعد أسبوعين لاتخاذ قرارات بشأن عدد من القيادات.