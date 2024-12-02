شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ سلسلة هجمات في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بدأ سلسلة هجمات في لبنان ردا على قصف حزب الله لمزارع شبعا.



من ناحية أخرى، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن إسرائيل ستهاجم "بقوة شديدة" رداً على ما وصفه بـ"الانتهاك الخطير" من جماعة "حزب الله" اللبنانية لوقف إطلاق النار.



وأضاف هاليفي: "لدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظة".



وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال أن رئيس الأركان تفقد، الاثنين، القيادة الشمالية العسكرية، وأجرى تقييماً للوضع، وجولة في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق العسكرية العاملة في المنطقة.



وقال حزب الله إن إسرائيل أطلقت النار على المدنيين وشنت غارات جوية في أنحاء مختلفة من لبنان، ما أسفر عن ضحايا ومصابين، إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت.