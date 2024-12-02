شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يعلن استعادة بلدات وقرى في محافظة حماة من الفصائل المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش السوري إنه نجح في صد هجوم للفصائل المسلحة في محافظة حماة، وأضاف أنه استعاد السيطرة على عدد من البلدات والقرى.

وذكر الجيش، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية، أنه حرر كامل البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية من سيطرة التنظيمات المسلحة وهي كرناز وتل ملح والجلمة والجبين وحيالين والشيح حديد.

كان القيادي في الفصائل السورية المسلحة حسن عبد الغني قد أعلن، في وقت سابق الاثنين، أن مقاتلي الفصائل يتقدمون على أكثر من محور في ريف حماة، وإنهم سيطروا على 7 مناطق هناك.