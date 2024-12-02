شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر محلي فلسطينية - في تصريح بثته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" - إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الكونتينر على طريق واد النار الرابط بين جنوب ووسط الضفة الغربية، واطلقت قنابل الصوت تجاه المركبات، ما أدى لتكدس المركبات لمسافة طويلة، وعرقلة عودة المواطنين إلى بيوتهم.