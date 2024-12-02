شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: ندعم جهود سوريا لتحقيق استقرار الوضع في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، خلال لقائه مع السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري اليوم /الإثنين/، عن تضامن موسكو مع القيادة السورية، مضيفا أن روسيا تدعم جهود دمشق لتحقيق استقرار الوضع في البلاد.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"- أن الجانبين ناقشا التصعيد الخطير للوضع في سوريا فيما يتعلق بالهجوم الذي نفذته الجماعات المسلحة في شمال غربي سوريا.



وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد على موقفه المبدئي والثابت الداعم لضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.