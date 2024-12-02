شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تحقيق الاستقرار بالمنطقة وحفظ وحدة وسيادة سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، حيث بحثا الأوضاع الأخيرة في سوريا.



من جانبه، أكد السفير الإيراني أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك للوصول إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين.

