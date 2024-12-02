شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بالأمم المتحدة تؤكد أهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام بغزة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجارد كاج، أهمية تكثيف الجهود العالمية من أجل تحقيق السلام والأمان في غزة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.وأشارت كاج - خلال كلمتها في فعاليات "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة" إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها أهالي غزة بسبب الخسائر الفادحة والإحساس بالعزلة، موضحة أن الوضع الإنساني في تدهور مستمر، إذ تعاني البنية التحتية، ويُواجه الأطفال صعوبات كبيرة في ظل تفاقم الأزمة وتهديد حياة السكان.دعم الشعب الفلسطينيوأوضحت أن الأمم المتحدة تواصل جهودها بجد لدعم الشعب الفلسطيني، مشيدة بدور "الأونروا" في إعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.ونوهت بأهمية العمل الجماعي واستجابة إنسانية سريعة، محذرة من التأخير في تقديم المساعدات بسبب الحاجة الملحة لحماية المواطنين وضمان الاستقرار الاجتماعي للسكان المتأثرين بهذه الكارثة.وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية لدعم الفلسطينيين، والتعاون الدولي وزيادة التمويل لضمان وصول المساعدات الإنسانية، لافتة النظر إلى أهمية النظر للشعب الفلسطيني ومنحهم الدعم على المدى الطويل، بما في ذلك التعليم وبرامج بناء المجتمع، خاصةً للأطفال الذين هم الأكثر تأثرًا.