شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فنية وألعاب نارية.. تعرف على احتفالات الإمارات بالعيد الوطنى الـ 53 والان مع تفاصيل الخبر

احتفالات مبهجة تسود أرجاء الإمارات، بمناسبة العيد الوطنى الـ53، الذى يمتد الاحتفال به يومين، ويمثل ذكرى قيام اتحاد الدولة فى 2 ديسمبر 1971، عندما اتحدت ست من الإمارات السبع الحالية لتشكيل دولة واحدة، وانضمت رأس الخيمة بعد بضعة أشهر في فبراير عام 1972.

ازدانت شوارع الدولة بالأعلام والإضاءات تعبيرا عن بهجة هذا اليوم ، كما أطلقت الألعاب النارية ، بالتزامن مع مجموعة من الفعاليات الرسمية والشعبية التى تظهر التنوع الثقافي الغني في الدولة، ويحرص أبناء الإمارات على ارتداء الأزياء التراثية المميزة فى هذا اليوم.

وفي هذه المناسبة أيضا تتعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومى الاثنين والثلاثاء عن العمل؛ كما.

ومن جانبه، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة للمواطنين قال فيها:" في عيد الإتحاد... نفخر بالإمارات.. ونفخر بشعب الإمارات من مواطنين ومقيمين..شكراً على عزيمتكم..شكراً على جهودكم..شكراً على كل ما تبذلونه من أجل هذا الوطن"، وأضاف أن ذكرى عيد الاتحاد، هذه المناسبة السنوية تصطحب معها الذكريات الحميمة، والفرح والفخر، وتدعونا للتأمل في مسيرتنا وأحوالنا، وتشحذ هممنا بالعزم والتصميم على المضي قدماً في تعزيز مناعة وطننا والارتقاء بحياة شعبنا، وتأكيد جدارتنا بتبوء دولتنا وشعبنا المكانة اللائقة مع دول العالم الأكثر تقدماً، وشعوبه الأكثر تحضراً.

وتتخذ شرطة دبى حزمة من الإجراءات لتأمين هذه الاحتفالات ، حيث دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة في شرطة دبي، الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53.

وشملت تلك الاشتراطات منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، والتزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، إضافة إلى حظر استخدام أنواع الرش "سبريه الحفلات" سواء من قِبل السائق أو الركاب أو المشاة.

وشدد على ضرورة عدم طمس لوحات أرقام المركبات الأمامية أو الخلفية، أو تغيير لون المركبة، أو تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم وضع أي ملصقات أو شعارات على المركبة باستثناء الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد وفق الضوابط والشروط المحددة، وفق "الإمارات اليوم".

وأكد على حظر تغطية زجاج المركبات الجانبي أو الأمامي بالملصقات، أو استخدام شمسية أمامية، أو القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية أو الخارجية، أو تعطيل حركة السير أو إغلاق الطرق على الآخرين.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى منع تزويد المركبات بمواد تصدر ضجيجًا أو إدخال إضافات غير مرخصة إلى هيكل المحرك أو تركيب زوائد تؤثر على الرؤية.

وشدد على ضرورة عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به وعدم خروج الركاب من النوافذ أو فتحة السقف؛ مؤكداً أن معظم هذه المخالفات تخضع لأحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تصل غرامة فك حجز المركبة إلى 50,000 درهم.

وأوضح اللواء المزروعي أن شرطة دبي ستسخر جميع مواردها البشرية لإنجاح الفعاليات المصاحبة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53، بما يعكس سمعة الإمارة. مشيراً إلى أن الدوريات المرورية ستعمل على تحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق، وتوفير الانسيابية في حركة السير، ومنع الاختناقات المرورية، لضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، قد أنهت وضع السيناريوهات والخطط المرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية وتأمين الفعاليات بالشكل الذي يليق بأهميتها، مع تقليل فرص وقوع الحوادث وردع المخالفين.

