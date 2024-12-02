شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمدينة القاهرة، حيث يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من صناع القرار والداعمين للمؤتمر والقطاع الخاص والمنظمات العربية المتخصصة المعنية بالقطاع الزراعي والتجاري، لإبراز المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكيفية الاستفادة منها في تنمية الصادرات الزراعية العربية.

وصرح السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول العربية في مجال الصادرات الزراعية، وإمكانيات التنمية وزيادة النشاط التجاري الزراعي بين الدول العربية، وتوفير بيئة تفاعلية لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة لتحسين بيئة الأعمال التجارية الزراعية في المنطقة، وتطوير شبكات العلاقات بين وزارات التجارة والزراعة والقطاع الخاص.

وينعقد المؤتمر على مدار يومين ويتناول أربعة محاور رئيسية حول ( جهود جامعة الدول العربية في مجال تنمية الصادرات الزراعية - دور سلاسل الإمداد في زيادة الصادرات الزراعية العربية - دور الاستثمار والإئتمان الزراعي في زيادة حجم الصادرات الزراعية العربية - تجارب عربية وعالمية ناجحة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الصادرات).