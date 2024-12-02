شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء الفلسطيني: جيش الاحتلال دمر الشبكة الكهربائية بغزة بنسبة 82% والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر محطة غزة لإنتاج الكهرباء منذ أكتوبر 2023 وهو ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي حتى الآن على معظم مناطق غزة، موكدا أن جيش الاحتلال دمر المعدات الخاصة بالشبكة الكهربائية بشركة توزيع غزة بنسبة 82%.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزارة العربي الذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، إن الاحتلال الإسرائيلي أن 70% من شركات توزيع الكهرباء تم تدميرها بالإضافة إلى 138 كيلو متر من شبكات الجهد المتوسط تم تدميرهم علاوة على استشهاد 25 من موظفى قطاع الكهرباء بغزة.

وأضاف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني ، أن قطاع غزة يحتاج حاليا إلى وحدات طاقة شمسية متنقلة و مولدات ديزل لتوصيل التيار لاهالى غزة