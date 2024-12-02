شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد: التصعيد بشمال سوريا محاولة لتقسيم المنطقة وإعادة رسم خرائطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن التصعيد في شمال سوريا محاولة لتقسيم المنطقة وإعادة رسم خرائطها.



وبحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التطورات الأخيرة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان قد أفاد التليفزيون الرسمى السورى، بأن الجيش العربى السورى تمكن من صد عدة هجمات للتنظيمات الإرهابية على محور ريف حماة الشمالى.

وأشار إلى الجيش السورى تمكن أيضا من القضاء على عشرات المسلحين خلال صد هذا الهجوم الإرهابى، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه كبار المسؤولين في الأمم المتحدة من تطورات الاحداث فى محافظة حلب السورية وما يرتبط بها من تفاقم الازمة الإنسانية

جراء نزوح آلاف الأشخاص وسقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتداعياتها الخطيرة على المستوى الإقليمي.