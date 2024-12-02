شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى: تمكنا من اسقاط مسيرة إرهابية فى بلدة صوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العربى السورى اليوم الاثنين، أنه تمكن من إسقاط مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية فى بلدة صوران الواقعة فى ريف حماة الشمالى.

وأفاد ذلك التلفزيون الرسمي السورى، موضحا أن هذا التصعيد الإرهابي يأتي بعد بسط الجيش العربي السوري كامل السيطرة على بلدة صوران وعدد من المناطق الأخرى في محافظة حماة عقب دحر الجماعات المسلحة منها خلال 48 ساعة الماضية.

وأشار إلى عودة الحياة لطبيعتها الآمنة في بلدة صوران مع استئناف عمل جميع الخدمات بعد طرد الارهابيين منها، مؤكدا تقدم الجيش السوري على محاور مكافحة الإرهاب في عمق محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا.

