شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية سورية روسية على تجمعات الارهابيين على أطراف بلدة بريف حلب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى سورى اليوم الاثنين، أن الطيران الحربى السورى ـ الروسى المشترك وجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة فى ريف حلب الشرقى.

وأضاف المصدر ـ حسبما أفاد التلفزيون الرسمي السوري ـ أن الضربات الجوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الارهابيين إضافة الى تدمير عربات وآليات كانت في حوزتهم.

وكان كبار المسؤولين في الأمم المتحدة قد حذروا أمس الأحد، من تطورات الاحداث في محافظة حلب السورية وما يرتبط بها من تفاقم الازمة الإنسانية جراء نزوح آلاف الأشخاص وسقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتداعياتها الخطيرة على المستوى الإقليمي.

